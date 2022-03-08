Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Mudanya Üniversitesi" kurulacak - Haberler

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Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Mudanya Üniversitesi" kurulacak

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.

MUDANYA, BURSA (AA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Tbmm Başkanlığına sunulan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin isminin "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesini öngörüyor.

Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulundan oluşacak.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

AK Parti, Mudanya, Bursa, TBMM, Politika, Haberler

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