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BURSA Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktıBURSA'da dişini çektirmek için gittiği hastanede diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (19) 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs?

16.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:00
BURSA Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

BURSA'da dişini çektirmek için gittiği hastanede diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (19) 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs? suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkemece akli dengesinin tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nde muayenesi yapılan Mert Demir'in akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Olay, geçen yıl eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Dişini çektirmek için randevu alıp hastaneye giden Mert Demir, diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi. Gören, Demir'in çekeceği dişi uyuşturmak için iki iğne yaptı. Ancak Demir, yapılan iki iğneye rağmen dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığını iddia eden Hamdi Gören'i göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Gözaltına alınan Demir, tutuklandı, Gören ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Mert Demir hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen Mert Demir, duruşmaya koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatı Erdal Yıldız ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nde muayenesi yapılan Mert Demir'in akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildiğini duyurdu.

Demir, önceki duruşmada yaptığı, "Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Dişimi çekmek için yeltendi. 'Uyuşmadı' diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Doktor amca, penseyi masaya vurup, 'Madem diş çektirmeye geliyorsun, neden sakin olmuyorsun' diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım" savunmasını tekrarladı.

DOKTORA YÖNELİK ÖLDÜRMEYE KASTIM OLMADI

Avukatı Erdal Yıldız, müvekkilinin yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğunu, eylemin öldürmeye yönelik değil, yaralama yönelik yapıldığının ortada olduğunu, yeni infaz düzenlemesiyle de yarı yarıya artı 3 yıl denetim süresi getirildiğinden müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkemece yeniden söz verilen sanık Mert Demir, "Dişime uyuşması için iğne yapıldı. Uyuşmaması sonucu kendimi olayın gerçekleştiği sırada kaybettim. Kendime geldiğimde olaydan dolayı pişman oldum. Doktora yönelik öldürmeye kastım yoktur. Avukatımın savunmasına katılarak tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanık hakkındaki dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

BURSA Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Kaynak: DHA

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