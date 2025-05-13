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Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Bursa'da deprem mi oldu?

Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Bursa'da deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Bursa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? Bugün Bursa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Bursa'da deprem ve AFAD Bursa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Bursa'da deprem mi oldu? Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Bursa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Bursa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? Bugün Bursa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Bursa deprem ve AFAD Bursa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Bursa'da deprem mi oldu? Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

BURSA DEPREM Mİ OLDU?

Bursa Gemlik'te saat 14.49'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 12.8 olduğu açıkladı. Yaşanan deprem başta merkez üssü Gemlik olmak üzere Bursa'nın bazı bölgelerinde de hissedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3 olarak duyurdu.

Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Bursa'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Bursa'da deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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