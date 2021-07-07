Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
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Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Orhangazi-İznik kara yolunda meydana gelen kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Eren (74), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Diğer 4 yaralıdan, yoğun bakımda tedavisi süren Ahsen Songül Çelik'in (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da dün, Özer Ulutaş idaresindeki 16 BGU 11 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ömer Çimen'in kullandığı 16 BN 680 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki kuzey kara yolunda Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde çarpışmıştı. Sürücüler Ulaş ve Çimen ile otomobilde bulunan Halil Kaygın ve Hasan Alkan kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Hafif ticari araçtaki Ahsen Songül Çelik, Turgay Dinç, Bülent Akçam ile otomobilde bulunan İsmail Eren ve Mücahit Türe yaralanmıştı.

Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi
Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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