Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü

12.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:39

Bursa'da freni patlayan Tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen yaklaşık 20 aracı biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kaza anı kameralara yansırken olay yeri mahşer alanını andırdı. Olayda, 3 kişi hayatını kaybederken, 9'u ağır 21 kişi de yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.

ONLARCA ARACI ÖNÜNE KATIP 50 METRE SÜRÜKLEDİ

Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Dehşetin yaşandığı olayda, 3 kişi hayatını kaybederken, 9 ağır olmak üzere 21 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

VALİ CANPOLAT: TIR 15-20 ARACI EZDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

Bursa'daki TIR dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşet yeri gibi
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü
Haber Yorumları (1)
AYHAN: Kamyon tir bunları kim denetliyor ? 90 km hizi gectik mi 500 tl ceza yiyoruz binek araba ile tir kamyon Ferrari ile kapışıyor. Ayrica 10 ton kapasitesi varsa 12 ton 14 ton ala ala frenler bitiyor . Bakim da merdiven altında yapıldı mı al sana facia . Denetleyen kim ? Devlete 3 kuruş vergi ode kaza adi altında yüzlerce kişiyi oldur sesini çıkarmaz devletimiz ne kadar da para meraklısı oldu ya .
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Hakan Kutlu Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:51:32. #1.15#
title