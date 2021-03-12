Bursa'daki Tır dehşeti kamerada! 20 aracı biçti, ortalık mahşer yerine döndü

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden gelen tır sürücüsü, freni patlayınca önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yolun ortasındaki bariyerleri aşan tır, İnegöl istikametine gitmekte olan araçlara çarpmaya başladı.

ONLARCA ARACI ÖNÜNE KATIP 50 METRE SÜRÜKLEDİ

Onlarca aracı önüne katan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü. Dehşetin yaşandığı olayda, 3 kişi hayatını kaybederken, 9 ağır olmak üzere 21 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

VALİ CANPOLAT: TIR 15-20 ARACI EZDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.