Bursa'daki nostaljik tramvay için karar zamanı
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Bursa'daki nostaljik tramvay için karar zamanı

Bursa'nın en eski ticaret merkezlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki işyeri sahipleri, pandemi sonrası cadde ile ilgili yeni düzenlemeler talep ediyor.

Bursa'daki nostaljik tramvay için karar zamanı
06.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:02

Bursa'nın en eski ticaret merkezlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki işyeri sahipleri, pandemi sonrası cadde ile ilgili yeni düzenlemeler talep ediyor. Talepler doğrultusunda cadde üzerinde sefer yapan nostaljik tramvayın kaldırılabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet Caddesi esnafı, pandemi sonrası 1 Haziran'da başlayacak olan yeni dönem ile ilgili cadde üzerinde de yaya trafiğini rahatlatacak, yerli ve yabancı turistlerin alışverişini olumsuz etkilemeyecek düzenlemeler istiyor. Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, korona virüs salgını nedeniye cadde esnafının da ciddi bir ciro kaybı yaşadığını söyledi. Pek çok kişinin pandemi kuralları çerçevesinde sokağa çıkamadığını dile getiren Adiloğlu, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle iş hacimlerinin hissedilir derecede düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde Türkiye'nin koronavirüs ile en iyi mücadele eden ülkelerin başında geldiğini ifade eden Adiloğlu, Haziran'dan itibaren başlayacak yeni düzen ile işlerinde de bir artış beklediklerini aktardı.

Pandemi kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki tramvayın sefer yapmadığını, bunun da yaya trafiğine olumlu yansımaları olduğuna işaret eden Adiloğlu, şunları söyledi: "Geçmiş dönem yöneticilerimiz bölgeye değer katmak adına bölgeye tramvay hattı yapmıştı. Bir dönem bu tramvay yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmüştü. Ancak son dönemde tramvayın özellikle yaya trafiğini olumsuz etkilediğini görüyoruz. Ayrıca zaman zaman istenmeyen küçük çaplı kazalar da meydana geliyor."

Adiloğlu, tramvayın kaldırılarak caddenin tamamen yayalaştırılmasının, Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölges'nde planladığı tarih adalar ve turizm dönüşümünün de bir başlangıcı olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Bölge esnafından Osman Canbaz da, iyi bir düşünceyle bölgeye kazandırılan tramvayın artık işlevini yitirdiğini, ulaşıma da bir faydasının bulunmadığını aktardı. Cumhuriyet Caddesi'nin Bursa için çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Canbaz, "Biz Cumhuriyet Caddesi'nin yapılacak küçük çalışmalarla ülkemizin hem turistik hem de ticaret anlamında önemli merkezlerden biri haline geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan cadde esnafı arasında yapılan anket neticesinde nostaljik tramvayın kaldırılması yönünde görüşlerin öne çıktığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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