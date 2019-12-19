Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi
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Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi

Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

19.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:59

Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, 'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Efe Sarp, yarın 'ın Karacasu ilçesi Cumaönü Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mert Alpaslan ise bugün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak olan ikindi namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa'daki dağcıların cenazeleri ailelerine teslim edildi
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