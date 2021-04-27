Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
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Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu

Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

Bursa'da 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanmanın Ramazan Bayramını da kapsaması sebebiyle Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılarında alışveriş yoğunluğu oluştu.

17 günlük kapanma öncesinde çarşı pazara çıkanlar et ihtiyacını da karşılamak için uygun fiyatlı et ve kıyma satan işyerlerine hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "17 günlük tam kapanma uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dedi.

Bursa'da halk kasaplarında kıyma 44 liradan, kuşbaşı et ise 50 liradan satılıyor.

(Burak Türker/İHA)

Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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