Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu
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Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu

28.10.2020 09:09 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:37

Bursa'da tavuklarının kümesinden yumurtaları çalınan adam, yumurtaları çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Köpeğinin hiç kimseye zararının olmadığını ve bir yumurta için öldürüldüğünü belirten köpeğin sahibi Necati Gökgöz ''Benim için çocuklarımdan daha değerliydi'' dedi. Gökgöz'ün oğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre tavuk kümesinde yumurtaları bulunan bir adam yumurtalarının çalındığını fark etti.

YUMURTALARINI ÇALDIĞI İÇİN VURDU

Sonrasında yumurtaları yan komşusunun yavru köpeğinin çaldığını gören adam köpeği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyan Necati Gökgöz ve oğlu köpeğinin yanına gittiklerinde Paşa ismini verdikleri yavru köpeklerinin öldüğünü gördü. Köpeği vuran R.Ş.'ye sitem eden Gökgöz ve oğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Yumurtasını çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurdu! Köpeğin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

Ailenin şikayeti üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, R.Ş'yi gözaltına alarak Organize Sanayi Polis Merkezine götürdü. Köpeği korkutmak için yere doğru ateş ettiğini öne süren ve hakkında yasal işlem başlatılan R.Ş'nin kullandığı av tüfeğinin ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Yumurtasını çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurdu! Köpeğin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

''BENİM İÇİN ÇOCUKLARIMDAN DAHA DEĞERLİYDİ''

Köpeğinin hiç kimseye zararının olmadığını ve bir yumurta için öldürüldüğünü belirten Gökgöz, "Kendim yemedim yedirdim. Ona özel süt aldım, mama aldım. Kimseye zararı olmazdı. Ailemiz için çok değerliydi. Geçen sene hastalandı, iyileşmesi için 1000 lira masraf ettim. Benim için çocuklarımdan daha değerliydi. Ona özel ciğer alıp yediriyordum. Bu komşuluğa sığar mı? Yapılacak bir iş mi? İnsanlığa, vicdana sığar mı? Ağzı yok, dili söylemez. Böyle vicdansızlık olur mu? Sabah birlikte yürüyüşe çıktık, gezdik. Geldim evde yemek verdim. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Kimseyi ısırmadı, kimseyi kovalamadı. Suçu sadece gezmek."Sonrasında Gökgöz ailesi hayatını kaybeden paşa isimli köpeklerini bahçede kazdıkları mezara gömdü.

Yumurtasını çalan yavru köpeği pompalı tüfekle vurdu! Köpeğin sahibi gözyaşlarına hakim olamadı
Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu
Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu
Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu
Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZGİN AVCI

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Haber Yorumları (8)
HALİM: Kan akitmaya ne kadar curretkar bir milletiz. Cabi katiller sizi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BADEM: Bu nasıl bir vicdansızlık ya, senin tavuğunun canı can da köpeğin canı patlıcan mı? Öbür dünyada öyle bi konuşup hesap soracak ki o köpek senden, yaptıklarına o an pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak iblis!.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CENGİZHAN: kopek senin icin cocugundan ne kadar degerli olabilir cok ama cok seviyodum onu de bari akilsizligin anlasilmasin
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