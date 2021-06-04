Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
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Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Engürücük ve İslamköy mahallelerine sefer yapan A.E'nin kullandığı 16 ZT 509 plakalı yolcu otobüsü, Serbest Bölge mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki yolculardan 4'ü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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