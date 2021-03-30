Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması kapsamında Bursa'da yaya geçitleri kırmızıya boyanarak, sürücüler bilgilendirildi.

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması kapsamında Bursa'da yaya geçitleri kırmızıya boyanarak, sürücüler bilgilendirildi.

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan "Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması etkinliği, Bursa'da Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Vali Yardımcısı Özsoy, merkez Osmangazi ilçesi Mihraplı Caddesi'ndeki bir yaya geçidinin ortasındaki şeridi, kırmızıya boyadı. Özsoy, yaya geçidini boyadıktan sonra araçları durdurarak, konuyla ilgili hazırlanan broşürü dağıttı. Program, il protokolünün yaya geçidini kullanmasıyla sona erdi.

Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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