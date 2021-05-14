Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
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Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular

Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da gece yarısı bir işyerinin reklam panosuna sıkışan yavru kedileri kurtarmak için seferber olan itfaiye ve polis ekipleri, 2 saat süren kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladılar.

Bursa'da gece yarısı bir işyerinin reklam panosuna sıkışan yavru kedileri kurtarmak için seferber olan itfaiye ve polis ekipleri, 2 saat süren kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladılar.

Olay, saat 23.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Cemal Nadir Caddesi'nde bulunan bijuteri hizmeti veren iş yerinde meydana geldi. Vatandaşın polise ihbarı ile başlayan kedi kurtarma operasyonu 2 saat sürdü. Yavru kedileri uzun uğraştan sonra sıkıştıkları reklam panosundan çıkaran itfaiye ve polis ekipleri, meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlardan tam puan aldı.

Yaşananlardan sonra bir vatandaşın korkudan titreyen kedileri sevmesi kameralara böyle yansıdı. - BURSA

Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular
Bursa'da yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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