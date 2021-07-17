"Yatır benim" dedi, içine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Yatır benim" dedi, içine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

"Yatır benim" dedi, içine girdi Bursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı.

"Yatır benim" dedi, içine girdi

BURSA - Bursa'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı Mahallesi'nde bulunan Kara Davut yatırında meydana geldi.

İddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süren polis ekiplerinin iknası sonucu yatırdan çıkarılan adam polis karakoluna götürüldü.

'Yatır benim' dedi, içine girdi
'Yatır benim' dedi, içine girdi
'Yatır benim' dedi, içine girdi
'Yatır benim' dedi, içine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Bursa'da ilginç olay: İşe gitmek için arabasının yanına gitti, arabasında tanımadığı birinin uyuduğunu gördü
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı
2 arkadaş bıçaklandılar, yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Zeynep Bastık
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Yatır benim" dedi, içine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 09:54:25. #1.14#

title