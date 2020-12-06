Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
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Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi

06.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:19
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, mahalle ve sokaklarda dron ile denetim gerçekleştirıldı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, mahalle ve sokaklarda dron ile denetim gerçekleştirıldı. Kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Ekipler, insan kalabalığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kentin merkezindeki farklı noktalarda dron ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler, dronla tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere ileterek, olumsuzlukları önledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayıp, ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.


Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi
Bursa'da yasağı ihlal edenler dronla tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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