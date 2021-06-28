Bursa'da "Yaren" leyleğin "Beşnumara"sına uydu vericisi takıldı
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Bursa'da "Yaren" leyleğin "Beşnumara"sına uydu vericisi takıldı

Bursa'da 'Yaren' leyleğin 'Beşnumara'sına uydu vericisi takıldı
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" leyleğin "Beşnumara" adı verilen yavrusuna uydu vericisi takıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" leyleğin "Beşnumara" adı verilen yavrusuna uydu vericisi takıldı.

Karacabey İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediyesi aracılığıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, uzman halkalamacılar Nizamettin Yavuz ve Mehmet Akif Bilir tarafından kırsal mahallelerde ulaşılabilen leylek yuvalarına halkalama çalışması gerçekleştirildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından halka takılacak yavruların adlarının internet üzerinden açılacak anketle belirlenmesine karar verildi. Vatandaşlar tarafından yapılan oylama sonucu "Yaren" leyleğin 5 yavrusuna "Karaca", "Kısmet", "Eda", "Umut" ve "Beşnumara" adları verildi.

Yaren'in "Beşnumara" adı verilen yavrusuna Karacabey Belediyesince uydu vericisi takılması sağlandı. Almanya'da yaptırılan ve güneş enerjisiyle çalışan 40 gram ağırlığında verici ile Türkiye'de leylek popülasyonu hakkında bilimsel veriler elde edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan mahallede diğer halkalanan leylek yavrularına da Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki çocukların isimleri konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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