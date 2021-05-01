Bursa'da yaralanan yaban hayvanlar, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına salındı
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Bursa'da yaralanan yaban hayvanlar, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına salındı

Bursa'da yaralanan yaban hayvanlar, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına salındı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü organizasyonuyla rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü organizasyonuyla rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yaralı ördek ve kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Bölge Müdürü Adil Şencan ve Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer tarafından, Uluabat Gölü kenarından doğal ortamlarına salındı.

Şencan, burada yaptığı konuşmada, doğada bulunan yaralı yaban hayvanlarının Doğa Koruma ve Milli Parklar'a bildirilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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