Bursa'da vatandaşlar tarafından yakalanan hırsız gözaltına alındı
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Bursa'da vatandaşlar tarafından yakalanan hırsız gözaltına alındı

Bursa'da vatandaşlar tarafından yakalanan hırsız gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından yakalanan hırsız gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar tarafından yakalanan hırsız gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay Turgutalp Mahallesi Hakkı Timur Sokak üzerinde meydana geldi. İ.Ş. sokak üzerinde bulunan bir binadan bisiklet çalarak olay yerinden uzaklaşırken, sokak sakinleri hırsızı otomobil ile takip etmeye başladı.

Sokak sakinleri, İ.Ş. İnegöl Şehir Stadyumu mevkisinde durdurdu ve ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve bekçi ekipleri, şahsa bisikletin kime ait olduğunu sordu. İ.Ş. ekiplere bisikletin kendisine ait olduğunu ifade edince, ekipler bisikleti alarak, hırsızlığın yaşandığı binaya getirdi.

Bisikletin gerçek sahibini uykudan uyandıran ekipler, bisikletin İ.Ş'ye ait olmadığını tespit etti.

Gözaltına alınan İ.Ş. işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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