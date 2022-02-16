Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Yavuz Gerçekçi - Güncel
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

MUDANYA, BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları ihbar edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlıların ilçe merkezindeki adreslerine baskın yapan ekipler, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö. ve E.B, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yavuz Gerçekçi - Güncel

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