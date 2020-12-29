Bursa'da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlatan resim sergisi açıldı
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Bursa'da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlatan resim sergisi açıldı

29.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:05
Bursa'da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlatan resim sergisi açıldı

Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri tarafından Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Dostluğun değil, kardeşliğin hikayesi" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri tarafından Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Dostluğun değil, kardeşliğin hikayesi" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Aylin Şengül Taşçı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Sergide "İki devlet tek millet" başlığı altında öğrenciler tarafından hazırlanan 56 resim sergileniyor.

Sergi, 15 gün boyunca Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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