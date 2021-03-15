Bursa'da "Tüketici Sokağı" projesi hayata geçirildi
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Bursa'da "Tüketici Sokağı" projesi hayata geçirildi

15.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:44
Bursa'da

Bursa'da tüketicilerin bilinçlendirilmesi, satıcıların da basiretli bir tacir sorumluluğuyla hareket etmesini amaçlayan "Tüketici Sokağı Projesi" başlatıldı.

Bursa'da tüketicilerin bilinçlendirilmesi, satıcıların da basiretli bir tacir sorumluluğuyla hareket etmesini amaçlayan "Tüketici Sokağı Projesi" başlatıldı.

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Agora Çarşısı'nda proje hakkında bilgi veren Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, herkesin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, piyasaya sunulan mal ve hizmetler üzerinden tüketici hukukunun korunmasını temel görev olarak gördüklerini belirterek, "Güvene dayanan bir piyasanın işlemesi, piyasayı oluşturan tarafların bir bütün olarak haklar temelinde buluşmasıdır. Tüketici yasasının temeli, bilinçli tüketici ve basiretli tacir üzerine kurulmuştur. Bu anlayışı piyasaya egemen kılmak ise tüm tarafların sorumluluğundadır." dedi.

Bu anlamda Tüketici Sokağı projesini başlattıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu projeyle tüketiciyi, satıcı ve sağlayıcının karşıtı değil, piyasayı oluşturan tarafları olarak görüyoruz. Amacımız, taraflar arasında bir mağduriyet yaşanmadan haklar ve karşılıklı çıkar temelinde güvene dayalı, sağlıklı işleyen bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmaktır. Tüketici standartlara uygun, kaliteli mal ve sağlıklı gıda talep eden, satıcı ve sağlayıcı ise basiretli bir tacir anlayışı ve sorumluluğu ile mal ve hizmet sunan taraf olarak sağlıklı işleyen ve güvene dayanan bir piyasayı birlikte oluşturacaklardır. Tüketici sokağına gelen tüketici, sokağı bir baştan bir başa turladığında Tüketici Kanunu'ndan doğan haklarını baloncuklar içinde kısa öz ifadelerle öğrenmiş olacak, satıcı ve sağlayıcı ise bu hakları bilerek alışverişi güven içinde yapacaktır. Tarafların ortak çıkarları piyasayı da hareketlendirecektir."

Sıtkı Yılmaz, doğacak uyuşmazlıklarda çarşı yönetimi, belediye ve tüketici derneğinin uzlaşmayla sorunları çözeceğini anlatarak, uzlaşma sağlanamayan konularda ise tüketicinin hakem heyetlerine başvurma hakkını kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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