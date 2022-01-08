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Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Balıkpazarı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, ismi öğrenilemeyen zanlı yanında getirdiği tüfekle Mustafa A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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