Son dakika haberleri! Tedbirlere uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı
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Son dakika haberleri! Tedbirlere uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı

11.12.2020 03:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 03:35

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye idari para cezası kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında sokakta bulunan vatandaşlara izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan M.K. isimli genç kendisine cezai işleme uygulanacağı sırada ekiplere, "25 bin lira cezam var, tutanak tutup ceza yazmayın hacı abi." ifadelerini kullandı.

Metin K. ile beraber dışarıda bulunan arkadaşı Ümmet U'ya da 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri! Tedbirlere uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı
Son dakika haberleri! Tedbirlere uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı
Son dakika haberleri! Tedbirlere uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı
Son dakika haberleri! Tedbirlere uymayan şahıslara cezai işlem uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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