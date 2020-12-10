Bursa'da taş ocağı tesislerinden 700 bin liralık trafo ve kablo hırsızlığı

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki taş ocağı tesislerinin trafoları, enerji sistemleri ve kabloları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İşletme sahipleri, zararın 700 bin lira olduğu belirtti.

Yenişehir ilçesindeki Derbent mevkisinde, 10 milyon liralık maliyetle 2017 yılında kurulan ancak 1 yıl sonra faaliyetlerine son verilen taş ocağı ve mıcır tesislerinden 3 gün önce hırsızlık yapıldı. Tesislere ait büyük trafoların parçalanarak, çalındığı ayrıca güneş enerji sistemlerine ait aküler ve tesisi kaplayan kabloların da şüpheli veya şüpheliler tarafından çalındığı fark edildi. İşletme sahipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri de hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İşletme sahipleri, zararın 700 bin lira olduğu söyledi. İşletme sahiplerinden avukat Zekeriya Mançolar, daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, "Taş ocağı tesislerimiz, 2018 yılında haksız iddialar nedeniyle kapatılmıştır. Bunun ardından gerekli tedbirleri almaya gayret göstererek işletmeyi ayakta tutmak için mücadelemiz devam ediyor. Fakat 1,5 yıl önce büyük kablo hırsızlığı yaşandı. Daha sonrasında da hırsızlar adeta buraya dadandı ve tekrar aldığımız kablolar çalındı. Son olarak trafolar parçalanarak çalındı. Güneş enerjisi aküleri çalındı. Bu hırsızlardan sonra toplam zararımız 700 bin lira. Zanlıların bulunmasıyla ilgili güvenlik güçlerimize güvenimiz sonsuzdur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY