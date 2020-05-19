Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
19.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:18
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde yaşayan Saffet A. (59) ile oğlu E.A. (32) arasında, ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. babasını meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Saffet A'yı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Saffet A, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay sonrası kaçan E.A, Çekirge Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu.
E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA