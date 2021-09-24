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Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

BURSA'da, tarihi surların arasında kalan 151 yıllık binada yangın çıktı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da, tarihi surların arasında kalan 151 yıllık binada yangın çıktı. Binanın ahşap bölümleri çökerken, itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi'ndeki Çarıklı Değirmen Sokak'ta, tarihi surların arasında kalan ve daha önce birçok kez yangın çıkan, 151 yıllık ahşap binada yine yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, mahalleli de itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına merdivenli araçlarla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin, çevredeki diğer ahşap binalara da sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında binanın ahşap bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Polis ekipleri, sokağı araç trafiğine kapatarak, önlem aldı. Eskiden kafe ve düğün salonu olarak da kullanılan, son dönemde ise atıl kalan tarihi yapıda çıkan yangın, kentin birçok noktasından görüldü. Çatısı çöken bina, kullanılamaz hale gelirken, alevler 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Bursa'da tarihi bina, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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