Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

21.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:16

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü



Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. - BURSA

Kaynak: İHA