Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü
Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü - Haberler

Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü.

21.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:16
Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, İlçesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü


Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler