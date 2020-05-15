Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı Bursa'da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti.

Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı Bursa'da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti. Pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa'da vatandaşlar, pazarlara akın etti. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Kaynak: DHA