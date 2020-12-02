Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı

02.12.2020 03:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:25

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye idari para cezası kesildi.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye idari para cezası kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda denetim yaptı.

Denetimler sırasında sokakta bulunan vatandaşlara izin belgeleri soruldu. İzin belgesi olmayan A.G. isimli genç kendisine cezai işleme uygulanacağı sırada ekiplere, "Yasak 22.00'da değil mi? Komiserim valla konuyu bilmiyorum ben." ifadelerini kullandı.

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Ekipler, A.G. ve diğer 10 kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 185 şer lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta sonu kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan ve bu nedenle kendisine cezai işlem yapan polislere, "Ben boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum." diyerek itiraz eden Arif A, bu defa izin belgesini polislere göstermek için uygulama noktasına geldi.

Bu sırada basın mensuplarından görüntü almamalarını isteyen Arif A, "Lütfen çekme. Ben zaten reklam oldum." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye cezai işlem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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