Bursa'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurdu
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Bursa'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurdu

Bursa'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurduBURSA'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, fabrikanın çatısını uçurdu.

05.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:06
Bursa'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurdu

'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurdu

BURSA'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, fabrikanın çatısını uçurdu.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde merkez ilçesi 'nde bulunan bir fabrikanın çatısını uçurdu. Uçan çatı, fabrikanın yakınındaki iki katlı evin üzerine düştü. Şiddetli gürültü ile uyanan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü bir şekilde indirdi. Bina sakinleri ise, bomba gibi bir ses çıktığını ve çok korktuklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa'da şiddetli rüzgar fabrika'nın çatısını uçurdu
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