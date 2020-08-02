Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı
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Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı

Bursa'da evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçaklayan şahıs, aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulundu. Sevgilisinin, evli olduğunu bildiğini söyleyerek kendisini savunan zanlı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:23

Bursa'da, evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı (51) 3 yerinden bıçakla yaralayıp, aynı bıçakla intihar etmek isteyen tutuklu sanık Zahit Yıldırım (45) 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yıldırım, mahkemede Nurkaya'nın evli olduğunu zaten bildiğini ve suçsuz olduğunu ifade etti.

2019 Temmuz ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde Hülya Nurkaya'ya ait tuhafiye dükkanında meydana gelen olayda, Hülya Nurkaya, sevgilisi Zahit Yıldırım'ın evli olduğunu öğrenince ilişkiyi sonlandırmak istedi. İddiaya göre Yıldırım, Nurkaya'nın peşini bırakmadı. Olay günü tuhafiye dükkanına gelen Yıldırım ile Nurkaya arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Zahit Yıldırım, Hülya Nurkaya'yı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Sonra da bıçağı kendisine saplayarak, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan ikili tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldırım, sevk edildiği adliyede, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

DÜKKANINA GİRİP DEFALARCA BIÇAKLADI

Sevgili oldukları iddia edilen çiftin davaları Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Zahit Yıldırım, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Nurkaya'nın avukatı Şeyda Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ile sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş hazır bulundu. Mahkemede olaydan sonra 35 yıllık iş yerini kapattığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Hülya Nurkaya, "Sanık uzun süre beni takip edip, cep telefonuma gönderdiği mesajlarla rahatsız etti. Evimin ve iş yerimin önüne gelerek, takip etti. Olayın olduğu gün, iş yerini açtığım sırada arkamdan içeri girdi. Kollarımı tutup, sağ karın boşluğuma bıçakla vurdu. Aldığım darbe sonucu yere düştüm. Bıçaklamaya devam etti. Kalbime aldığım bıçak darbesinden sonra sol kolumu kalbimin üzerine koyarak, ikinci darbeyi önledim. Karın boşluğuma bıçak darbelerini vurmaya devam etti. Bağırmam üzerine komşularım gelerek elinden kurtardılar. Beni öldürmeye çalıştı. Geceleri uyuyamıyorum. Şikayetçiyim. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Bana tekrar zarar vermesinden korkuyorum" savunmasını tekrarlayarak, cezalandırılmasını istedi.

"EVLİ OLDUĞUMU BİLİYORDU"

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım da karar duruşmasında gözyaşları içinde, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Hülya'nın benim dükkanına gittiğimden haberi vardı. Ben tasarlayarak hareket etmedim. Hülya benim evli olduğunu biliyordu. Eşime karşı vicdan azabı duyduğumdan dolayı kendisinden ayrılmak istemiştim. Kendisine ayrılmak istediğimi anlatmıştım. Kabul etmedi. Ailem beni terk etti. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini verdi. Sanık avukatı Eser Kumtaş ise müvekkilin savunmasına katıldıklarını söyleyerek, "Sanığın tasarlama suçlamasını kabul etmiyoruz. Ayrıca bu yönde bir delil yoktur. Sanık, katılanın çantasından bir şey çıkardığını söylemiştir. Tanıklar katılanın kim tarafından bıçaklandığını görmemiştir. Sanığın beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Avukat İsmail Duralar da meslektaşının savunmasını katıldıklarını söyleyerek, sanığın beraatini talep etti. Sanık Zahit Yıldırım'a, mahkeme heyetince verilen ömür boyu hapis cezası, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından 13 yıla düşürüldü. 'Duruşmadaki iyi hali'ni ve 'saygılı tutumu' sanığın lehine takdir indirimi olarak kabul eden heyet, sanık Zahit Yıldırım'ın cezasını 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
HAYAT: Kadını öldürmeye kalk sonra saygılı davranıştan az ceza alsın bu nasıl kanun ömür boyu hapis yatsin
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