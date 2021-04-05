Bursa'da sağanak dereleri taşırdı
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Bursa'da sağanak dereleri taşırdı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da sağanak dereleri taşırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca, Edebey, Süle ve Cerrah mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Cerrah Mahallesi'ndeki arazi yolunda bulunan ve dere suyunun yükselmesiyle bir bölümü çöken köprü Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarıldı.

İlçe merkezindeki Bedre Köprüsü altından geçen Malik Abbud (40) idaresindeki 16 MN 298 plakalı otomobil, yolun yanındaki derenin taşması sonucu suyun içinde kaldı. Sürücü kendi imkanlarıyla aracın içinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili halatla çekerek bulunduğu yerden kurtardı.

Belediye ekipleri, yağış nedeniyle su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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