Bursa'da pozitif, İstanbul'da negatif!

Sunucu ve model Tuğçe Aral, tatil için gittiği Bursa'da rahatsızlandı. Özel bir hastanede koronavirüs testi yapılan model, sonuç pozitif çıkınca iki gün hastanede karantinada kaldı. Daha sonra test sonucunda karışıklık olduğunu öğrenen Aral, taburcu olup İstanbul'a döndü.

2013 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken model ve sunucu Tuğçe Aral, tatil için gittiği Bursa'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Aral, özel bir hastanede koronavirüs testi yaptırdı.

Sonuç pozitif çıkınca endişelenen ve iki gün boyunca Bursa'da karantinada kalan model, daha sonra hastanede raporların karıştığı anlaşılınca rahat bir nefes aldı ve İstanbul'a döndü. Korona olduğunu duyunca endişelenen Aral, "Nazara geldim, küçük bir rahatsızlık geçirdim. Şimdilik iyiyim çok şükür. Arayan, soran, mesaj atan tüm sevenlerime ve dostlarıma geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkür ediyorum." dedi. İstanbul'a geldiğinde yine koronavirüs testi yaptıran model, "Sonuç negatif çıkınca, rahat bir nefes aldım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin