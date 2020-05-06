Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı
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Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı
06.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:43

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı

BURSA - Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir grup genç dışarıya çıktı. Gençlerin dışarıda olduğunu ise devriye gezen bir polis ekibi fark etti. Polisler sokakta duran gençlerin yanına gitmeye çalışınca gençler ile arasında kovalamaca yaşandı. Polis otosununun üzerilerine geldiğini gören gençler, amansızca kaçmaya başladı. Ara sokaklara doğru kaçan gençlerin kaçma anı ise çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da polisi gören gençler böyle kaçtı

Kaynak: İHA

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