Son dakika haberleri... Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

Son dakika haberi: Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı Sokak kısıtlamasını ihlal eden çocuklar polisi görünce arkalarına bile bakmadan kaçtılar Bursa'da sokak kısıtlamasına uymayan çocuklar polis ekiplerini görünce çil yavrusu gibi dağıldı.

Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı

Sokak kısıtlamasını ihlal eden çocuklar polisi görünce arkalarına bile bakmadan kaçtılar

BURSA - Bursa'da sokak kısıtlamasına uymayan çocuklar polis ekiplerini görünce çil yavrusu gibi dağıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim mahallesindeki yoğun ihlal ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler Yavuzselim mahallesini baştan başa gezerek anons yaptı. Diğer yanda çakar ve sirenleri açık olarak gezen polis ekiplerini gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı.

Polis ekipleri ise ara sokaklarda devriye atarak vatandaşları sokağa çıkma kısıtlaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL