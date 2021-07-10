Bursa'da pes dedirten olay
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Bursa'da pes dedirten olay

Bursa'da pes dedirten olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kadın sürücü, kucağında küçük bebeğiyle yoğun trafikte kilometrelerce yol gitti, görenler hayrete düştü.

Bursa'da kadın sürücü, kucağında küçük bebeğiyle yoğun trafikte kilometrelerce yol gitti, görenler hayrete düştü.

Olay, Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda 16 DY 709 plakalı araç sürücüsü kucağında bebeğiyle kilometrelerce yol gitti. Kadın sürücüyü görenler 'bu kadarına pes' dedi. Trafik yoğunluğuna aldırış etmeden çocuğunun, kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü bir müddet sonra gözden kayboldu. Seyir halindeki bir başka araçtan çekilen cep telefonu görüntülerinde umursamaz tavırları dikkat çeken sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. - BURSA

Bursa'da pes dedirten olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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