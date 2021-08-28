Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 78 ED 428 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir kara yolunda Ömer Faruk T'nin kullandığı 16 AOJ 019 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Ahmed İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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