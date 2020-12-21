Bursa'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
21.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Murat C. yönetimindeki 16 PK 126 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde, Suriye uyruklu Wael Alsabbagh'ın (34) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan Alsabbagh'ı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek