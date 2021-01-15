Bursa'da otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi
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Bursa'da otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

15.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:36
Bursa'da otomobilde tüfekle vurulan iki kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilde av tüfeğiyle vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilde av tüfeğiyle vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde devriye gezen trafik ekipleri, silah sesleri duyunca olay yerine yöneldi.

Park halindeki aracına av tüfeği bırakan L.K'yi gözaltına alan ekipler, 16 LV 550 plakalı otomobilde silahla vurulmuş 2 kişiyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Orhan Aksu ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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