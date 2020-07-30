Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi
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Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi

Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimiBURSA'da, Kurban Bayramı öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.

30.07.2020 19:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:25

Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi

BURSA'da, Kurban Bayramı öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı. Denetimde, yolcular maske ve sosyal mesafe, otobüs şoförleri ise trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Bursa'daki şehirler arası otobüs terminalinde Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da denetimlere katıldı. Vali Canbolat yolcuları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarırken, iyi bayramlar temennisinde bulundu. Otobüs şoförlerinden de trafik kurallarına uymasını isteyen Canbolat, bayramlaşırken de mesafe kuralının unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Trafik polisi ekipleri ise kentin çeşitli noktalarına kurulan uygulama noktalarında dronla havadan denetimler gerçekleştirdi.

'PANDEMİNİN DEVAM ETTİĞİNİ UNUTMAMALIYIZ'

Denetimin ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, 'Vatandaşımızda farkındalık oluştu. Denetlediğimiz otobüslerdeki tüm vatandaşlarımızda maske vardı. Diğer hijyen şartlarının da uygun olduğunu düşünüyoruz. İl idarecileri olarak hem iyi yolculuklar, iyi bayramlar diledik hem de dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da tavsiye bulunmak için buraya geldik. Bayram çerçevesindeki tüm tedbirler bütün kurumlar tarafından alındı. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken şey pandeminin devam ettiği. Pandemi döneminde hijyen, maske ve sosyal mesafe şartlarına vatandaşlarımızın mutlaka uymasını tavsiye ediyoruz. Kurban keserken ve kurban sonrası ev ziyaretlerimizi olabildiğince sınırlamamızı ve ziyaret yaptığımız zaman da sınırlı sayıda insanla temas kurmayı, kucaklaşmaktan ve el öpmekten uzak kalmayı tavsiye ediyoruz. Temas sağlanmışsa da gerekli hijyen şartlarının sağlanmasını rica ediyoruz. Bayram süresi boyunca trafikteki tüm tedbirlerimizi aldık. Personel ve ekip sayılarını da artırdık. Vatandaşlarımıza kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

'OTOBÜSLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZLA BAYRAMLAŞTIK'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yapılan denetimi değerlendirdi. Aktaş vatandaşlara iyi bayramlar dileyerek, 'Şehrin idarecileri olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İl Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ederek personelimizle bayramlaştık. Terminal çıkışlarında otobüslerdeki vatandaşlarımızla hem bayramlaşıp hem de kuralları tekrar hatırlatalım istedik. Vatandaşlarımızın hassasiyetini görünce de mutlu olduk. Bu vesileyle tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Bursa'da otogarda maske ve sosyal mesafe denetimi

Kaynak: DHA

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