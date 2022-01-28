Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı - Haberler
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Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Bursa'da seyir halinde ilerleyen otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bir kişi tarafından bıçaklandı.

Bursa'da seyir halinde ilerleyen otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Kaplıca Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen özel halk otobüsü şoförü 39 yaşındaki Yahya Erek çocukların otobüse kartopu atmasına sinirlenerek aşağıya inip kovalamaya başladı. Daha sonra otobüse bineceği sırada 19 yaşındaki F.A. gelerek şoförü kolundan bıçaklayarak kaçtı. Durum üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Bursa'da otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Halk Otobüsü, Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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