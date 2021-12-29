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Bursa'da ormanlık alanda kayıp alarmı

Bursa'da ormanlık alanda kayıp alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da dün akşam namazının ardından kaybolan alzheimer hastası eski muhtarı arama çalışmaları devam ediyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da dün akşam namazının ardından kaybolan alzheimer hastası eski muhtarı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Osmanlar Mahallesinin eski muhtarı 71 yaşındaki Yakup Oruç, akşam namazının ardından kayıplara karıştı. Ailesi Yakup Oruç'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda ve mahalle çevresinde arama çalışması başlatan jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına ait ekiplerden de yardım istedi. Durum üzerine AFAD başta olmak üzere JAK ve STK'lara ait toplam 150 kişilik ekip, dün gece saatlerinde arama arazide arama çalışması başlattı. Yakup Oruç'un daha önce de aynı mahallede kaybolup Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Arama çalışmalarının 18. saatine gelindiği ve Oruç'a ait herhangi bir emareye rastlanılmadığı öğrenildi. Ekiplerin kayıp adamı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BURSA

Bursa'da ormanlık alanda kayıp alarmı

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