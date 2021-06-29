Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde Hikmet Şahin Kent Hali yakınındaki ormanlık bölgedeki incelemede, yangına bir şüphelinin sebep olduğu anlaşıldı.

Yangına ilişkin yapılan kamera incelemesinde, halde temizlik işçisi olarak çalışan C.K'nin (60) saat 15.30 sıralarında, kamyonlarda biriken samanları, çöplerin bulunduğu alanda toplayarak temizlik amacıyla yaktığı belirlendi.

Yangının bu sebeple çıktığı ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradığı tespiti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.K'yi gözaltına aldı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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