Bursa'da orman yangını
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Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Harmancık ilçesi Kepekdere Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, çevre ilçe ve illerden destek istendi. Dumanlar Harmancık merkezi, Orhaneli ve Keles'ten görüldü. Öte yandan vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle müdahaleye destek veriyor. Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin sonlanacağı ve müdahaleden yalnızca karadan devam edeceği belirtildi. - BURSA

Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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