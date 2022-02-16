Okula giden tehlikeli yolculuk kamerada

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da bir öğrenci okula daha hızlı gitmek için tırın dorse kısmına çıktı. Bu tehlikeli anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde kameralara yakalandı. Bir öğrenci okula daha hızlı gitmek için tehlikeli bir yol seçti. Işıklarda duran tırın dorse kısmına çıkan çocuk, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir süre dorse kısmında ilerleyen çocuk daha sonra inerek gözden kayboldu.

(Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur/ İHA)