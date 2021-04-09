Bursa'da normal doğumla dünyaya gelen her bebek için fidan dikilmeye başlandı
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Bursa'da normal doğumla dünyaya gelen her bebek için fidan dikilmeye başlandı

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa'da normal doğumla dünyaya gelen her bebek için fidan dikilmeye başlandı

Bursa Kestel Devlet Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen her bebek için bir zeytin fidanı toprakla buluşuyor.

Bursa Kestel Devlet Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen her bebek için bir zeytin fidanı toprakla buluşuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kestel Devlet Hastanesinde normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlatılan projeyle yeni doğan bebekler için hastane bahçesinde fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Doğumun ardından taburcu olacak bebeklerin ailelerine hediyeleri teslim edilirken, yeni doğan her bebeğin adını taşıyan fidanlar da hastane bahçesinde aile bireylerinin katılımıyla toprağa dikiliyor.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Murat Ersal, böyle bir projeyi başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir tanesi çocuğumuz, bir tanesi de fidanımız olmak üzere iki fidanın hayata gelmesine vesile olmaya başladık. Amacımız normal doğumu teşvik etmek. Bunun içinde hasbelkader bizler de bu oranın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunda da özendirmek amaçlı fidan organizasyonuyla da yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Annemize ve fidanımıza ayrıca çocuğumuza uzun ömürler diliyoruz. İnşallah ileride geldiklerinde kendi fidanlarını sularlar ve onların gelişimi çocuklarıyla görürler."

Hastanede normal doğum gerçekleştiren ve kızı için fidan dikilen Kader Güllü de böyle bir uygulamayı ilk kez duyduğunu anlatarak, "Yıllar sonra bu hastaneye geldiğimde kızımın fidanını göreceğim ve çok mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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