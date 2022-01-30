Bursa'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

AA, Yavuz Gerçekçi - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize bırakılan karanfillerle anıldı.

MUDANYA, BURSA (AA) - Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize bırakılan karanfillerle anıldı.

Göç yollarında yaşamını yitirenleri Mudanya Mütareke Sahili'nde anan Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) Mudanya Temsilciliği üyeleri, denize karanfil bıraktı. Programa CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan'ın yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve diğer ilgililer ile mübadiller katıldı.

Mudanya Bandosu'nun da eşlik ettiği programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında LMV Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, mübadil kuruluşların 99. yıl dolayısıyla ortak açıklamasını paylaştı.

Denize karanfil etkinliği sonrasında "Bilinmeyen yönleri ile Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve Mübadilleri" konulu konferans Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

AA / Yavuz Gerçekçi - Güncel

Yunanistan, Mudanya, Bursa, GÖÇ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title