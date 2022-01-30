Bursa'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

MUDANYA, BURSA (AA) - Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize bırakılan karanfillerle anıldı.

Göç yollarında yaşamını yitirenleri Mudanya Mütareke Sahili'nde anan Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) Mudanya Temsilciliği üyeleri, denize karanfil bıraktı. Programa CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan'ın yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve diğer ilgililer ile mübadiller katıldı.

Mudanya Bandosu'nun da eşlik ettiği programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında LMV Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, mübadil kuruluşların 99. yıl dolayısıyla ortak açıklamasını paylaştı.

Denize karanfil etkinliği sonrasında "Bilinmeyen yönleri ile Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ve Mübadilleri" konulu konferans Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlendi.