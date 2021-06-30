Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa'da, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulunun öğretmen ve öğrencileri Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfının gönüllüsü oldu.

Bursa'da, TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulunun öğretmen ve öğrencileri Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfının gönüllüsü oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, TEMA gönüllüsü olarak başvuran öğretmen ve öğrencilere gönüllü kartları ve rozetleri TEMA Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ve Osmangazi İlçe Temsilcisi İbrahim Yıldırım tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Nihal Çamlıbel, okul öncesi eğitim çağındaki çocukların doğa duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını ve yaptıkları çalışmalarla TEMA gönüllüsü olmaya hak kazandıklarını belirtti.

Osmangazi ilçesinde TEMA gönüllüsü olan ilk okullardan biri olduklarını aktaran Çamlıbel, "2021-2022 eğitim-öğretim dönemdeki misyonumuz 'yaşam toprakta filizlenir' sloganı ile önce okulumuz ve yakın çevremizi güzelleştirmek olacaktır." ifadesini kullandı.

TEMA Vakfı Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda farkındalık eğitimleri verildiğini aktardı.

Uyar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çevrim içi eğitimlerle 700'ün üzerinde sınıfta 12 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Çocuk Gelişimi Alan Şefi Kübra Altınışık da 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öncelikli olarak uygulama anaokulu bahçesinde kendi mutfaklarında kullanılmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirmeyi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ağaçlandırma çalışmaları ve doğa etkinlikleri yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı
LGS birincileri başarılarının sırrını anlattı
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mehmet Özhaseki
Magazin Şener Şen Seda Sayan Hande Erçel Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da meslek lisesinin uygulama anaokulu öğretmen ve öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:55:17. #1.14#

title