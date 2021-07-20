Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
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Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı

Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti.

BURSA'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de binlerce kişi namaz kılarken, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü.

Bursa'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler doldu. Camilerdeki görevliler, vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar, bayram namazını avlulara serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı. Namazda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.


Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı
Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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