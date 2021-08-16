Bursa'da masanın üzerinde duran sigara ve cep telefonunu böyle çaldılar

Bursa'da kağıt toplayıcıları masanın üzerinde duran sigarayı ve telefonu çaldı.

Bursa'da kağıt toplayıcıları masanın üzerinde duran sigarayı ve telefonu çaldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde 3 kağıt toplayıcı, yoldaki ve çöpteki kartonları toplayarak yollarına devam ettiği sırada bir dükkanın önünde bulunan masadaki sigara ve cep telefonunu fark etti. Sonrasında en küçüklerini geri yollayarak masanın üzerinde duran sigarayı alarak yollarına devam ettiler. O sırada müşteriyle ilgilenen iş yeri sahibi dışarı çıktığında cep telefonu ve sigarayı masada göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonu ve sigarasının kağıt toplayıcıları tarafından çalındığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri eşkalini belirlediği şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı