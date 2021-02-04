Bursa'da kuyumcudan silahlı soygun
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Bursa'da kuyumcudan silahlı soygun

04.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:04
Bursa'da kuyumcudan silahlı soygun

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle soygun yapıldı.

Panayır Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeği doğrultup iş yeri sahibinden altınları istedi.

Yaklaşık 60 bin lira değerinde bilezik ve künye gibi ziynet eşyalarını alan soyguncular, otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekiplerin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, kamera kayıtlarında, içeriye giren 2 kişinin kuyumcuya silah doğrultması ve altınları alıp kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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